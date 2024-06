Cruzeiro quer Gabigol, do Flamengo, após desistir de Dudu

Gabigol é o mais novo alvo do Cruzeiro. Após retirar a proposta por Dudu, do Palmeiras, o Cabuloso tem interesse na contratação do atacante do Flamengo e já teria entrado em contato com a diretoria rubro-negra, segundo informações da rádio Itatiaia.

Sócio-majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Raposa, Pedro Lourenço teria entrado em contato por telefone com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Os dirigentes teriam debatidos possíveis negócios, e o nome de Gabigol foi citado.

No entanto, nenhuma proposta foi apresentada pelo Cabuloso ao Rubro-Negro ou ao jogador. O vínculo do atacante com o clube carioca se encerra no final deste ano, e as conversas por renovação não avançaram nos últimos meses. Assim, o Cruzeiro poderia ou tentar contratá-lo já na janela do meio do ano, tendo que negociar com o Flamengo, ou assinar um pré-contrato com Gabi para 2025.

Até aqui, a Raposa já anunciou as contratações do goleiro Cássio, do zagueiro Jonathan Jesus e dos atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz para julho, além de ter fechado em definitivo com Matheus Pereira. O clube ainda busca um meio-campista e outro jogador para o setor ofensivo.

