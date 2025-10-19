Crocodilo é encontrado ‘relaxando’ em piscina de resort de luxo na Austrália

Aparição do réptil em hotel cinco estrelas acabou viralizando nas redes sociais

Austrália- Um filhote de crocodilo foi encontrado relaxando na piscina principal de um resort de luxo em Port Douglas, na Austrália. O animal foi encontrado por turistas que estavam hospedados no Sheraton Grand Mirage, um hotel cinco estrelas.

O incidente ocorreu no sábado (18) e precisou da intervenção de agentes ambientais que foram chamados para retirar o réptil com segurança. O governo de Queensland reforçou os alertas sobre a presença de crocodilos na região.

Um vídeo postado no TikTok viralizou com imagens do animal no fundo da piscina. “Não quero alarmar ninguém, mas há um crocodilo na piscina do Sheraton”, disse Lisa Keller em um dos vídeos, enquanto outros hóspedes continuavam a tomar sol tranquilamente ao redor da água.

O Departamento de Meio Ambiente, Turismo, Ciência e Inovação do estado confirmou a captura do animal, destacando que um alerta foi feito por meio de um aplicativo. “Guardas ambientais removeram e realocaram um crocodilo em 18 de outubro, após um relatório recebido via app”, informou um porta-voz. Placas de advertência foram colocadas na área para alertar sobre possíveis novos avistamentos.

Apesar do susto, os hóspedes permaneceram surpreendentemente calmos. Comentários em redes sociais também lembraram que não é a primeira vez que um crocodilo aparece nas dependências do resort — outro já havia sido visto no campo de golfe próximo.

A região norte de Queensland abriga uma das maiores populações de crocodilos da Austrália, com estimativas que superam 100 mil animais, somando as espécies de água salgada e doce.

O Sheraton Grand Mirage, administrado pela rede Marriott, é um dos hotéis mais sofisticados do país, com diárias que variam que podem chegar a até R$ 6.600. Apesar do episódio inusitado, o resort informou que as atividades foram retomadas normalmente após a retirada do animal.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am