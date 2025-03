Crise de confiança: Trump suspende inteligência e apoio militar à Ucrânia após desavença com Zelensky

Em uma reviravolta diplomática, Trump suspende o compartilhamento de inteligência e apoio militar à Ucrânia, colocando em dúvida o compromisso de Zelensky com a paz

Parece que o clima entre Trump e Zelensky ainda está longe de esfriar! Em uma revelação bombástica, o diretor da CIA, John Ratcliffe, confirmou ontem que os Estados Unidos suspenderam o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. E a razão por trás disso? Donald Trump, que, segundo Ratcliffe, tomou a decisão após ficar com sérias dúvidas sobre o compromisso de Zelensky com a paz, especialmente depois da tensa conversa entre os dois presidentes. Como consequência dessa tensão, Trump também cortou o apoio militar à Ucrânia.

A justificativa por trás dessa medida drástica, segundo o diretor da CIA, é forçar Zelensky a provar que realmente está comprometido em negociar a paz. Porém, o jogo parece estar se alinhando: Zelensky, por sua vez, não perdeu tempo e enviou uma carta a Trump, deixando claro seu desejo de trabalhar junto aos Estados Unidos para acabar com a guerra. O que será que vem por aí? Será que a relação entre os dois países vai se reconstruir, ou a guerra de interesses continua?

amazonianarede

Jetss