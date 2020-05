Covid-19: o grito de socorro que vem das aldeias indígenas

A Amazônia segue sendo a região, no Brasil, com a maior quantidade de casos de indígenas infectados e mortos por Covid-19

O coronavírus chegou às terras indígenas. O pedido de socorro vem dos quatro cantos da floresta. A preocupação maior agora é que o aumento de número de casos e mortes, entre os índios, possa levar ao extermínio de aldeias inteiras.

De acordo com último senso do IBGE, 2010, o total de índios no Brasil é de 896 mil. São 305 povos diferentes, mais de 270 línguas. Na Amazônia Legal, há 28 grupos confirmados. 114 indígenas vivem isolados nas regiões distantes, com acesso pelos rios, após longas horas de barcos.

O alto Solimões é a região que concentra o maior numero de casos. Dia 09 de abril, ocorreu a primeira morte de indígena. Foi em uma Aldeia de Roraima, que fica próxima a um garimpo ilegal.

A ameaça pandêmica que invade as tribos indígenas soma-se à invasão de suas terras por madeireiros, grileiros e garimpeiros, que podem ser vetores de contaminação do vírus Covid-19.

A tragédia está anunciada. A precariedade no tratamento da saúde indígena levou vários representantes desse grupo a clamarem por visibilidade e inclusão deles nas ações sociais da Organização Mundial da Saúde – OMS, voltadas à pandemia.

Por outro lado, a OMS pediu ajuda aos governos, reconhecendo a vulnerabilidade desses povos diante à ameaça.

O isolamento social, condição básica para evitar a disseminação da Covid-19, chegou às terras indígenas. Com a campanha #ficanaaldeia, as comunidades tem sido orientadas a evitarem contato com não-índios para não colocarem em risco os membros da tribo.

Oriundos de uma comunidade coletiva, o confinamento é uma novidade para o povo indígena, mas necessário para evitar que o vírus entre na aldeia e leve a um genocídio, semelhante ao que ocorreu durante expedições militares há anos.

Casos de Covid-19

Dados atualizados na Plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, até 11/05, registram 214 casos indígenas em área rural e 16 óbitos. Amazonas segue como epicentro da epidemia.

A doença já atinge 18 povos na Amazônia, 5 povos que vivem na região nordeste, 2 povos no Sudeste e um povo na região Sul do país. Ao todo, 26 povos estão afetados pela pandemia.

O atendimento aos indígenas que vivem nas cidades está sendo feito nas estruturas de saúde municipais e estaduais – fora do sistema de saúde indígena. Não há um monitoramento oficial desses casos.

A pandemia traz uma nova ameaça aos indígenas, face à comprovada vulnerabilidade desses povos em contextos de disseminação de vírus, visto que milhares foram dizimados. A luta é para que não se inicie um novo ciclo de genocídio no Brasil.

