Coronavírus: Brasil tem 8 casos confirmados e 1ª transmissão dentro do país.

O Ministério da Saúde informou na tarde de hoje que subiu para 8 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país. São seis casos registrados em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. O governo também anunciou que há o primeiro registro de transmissão dentro do país. As duas novas ocorrências em SP são de pessoas que tiveram a transmissão do vírus originada do primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos que tinha viajado à Itália.

Um dos episódios é um familiar do primeiro paciente confirmado, que esteve numa festa na casa dele logo após seu retorno da Europa. O outro caso de transmissão local é de uma pessoa que teve contato com esse familiar do primeiro paciente confirmado. Já o caso confirmado no Espírito Santo é de uma mulher de 37 anos que esteve na Itália. A ocorrência no Rio é de uma mulher de 27 anos que esteve na Itália e Alemanha entre os dias 9 e 23 de fevereiro.

Para o Ministério da Saúde, apesar dos dois casos transmitidos localmente, ainda não há indícios de que o vírus esteja circulando no país. Isso porque ainda é possível identificar a fonte provável da transmissão do vírus.

“Todos os casos confirmados até agora, ou eles têm histórico de viagem [ao exterior] ou histórico de contato com casos confirmados”, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. Além disso, há mais uma ocorrência em investigação no Distrito Federal, que já teve resultado positivo em um laboratório privado e aguarda realização de um segundo exame pela rede autorizada do Ministério da Saúde.

A paciente do DF é uma mulher de 53 anos que esteve recentemente em viagem à Inglaterra e Suíça. Na manhã de hoje, o Ministério havia confirmado o quarto caso da doença no país. Há ainda 636 casos suspeitos. Ontem esse número era de 531 casos em todo o Brasil.

Este é o primeiro caso confirmado no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Até o momento, todos os outros casos tinham sido confirmados em São Paulo. Os estados com mais casos suspeitos são: São Paulo (182), Rio Grande do Sul (104), Minas Gerais (80) e Rio de Janeiro (79).

Outros 378 casos já tiveram a suspeita descartada. No mundo, são 93.090 os casos confirmados, com 3.198 mortes resultantes da infecção pelo vírus.

