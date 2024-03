Coreia do Norte rejeita qualquer contato com Japão

A poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou nesta terça-feira que Pyongyang rejeitará “qualquer contato ou negociação” com o Japão, um dia depois de revelar que o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, solicitou uma cúpula entre os dois países.

Kim Yo Jong, uma das principais porta-vozes do regime norte-coreano, recusou o contato de Kim e Kishida ao citar a falta de “coragem” do Japão para uma “nova” relação bilateral, incluindo sua postura com o tema dos sequestros e os programas nucleares norte-coreanos.

“Nosso governo entendeu claramente a atitude japonesa, e a conclusão é que vamos ignorar e rejeitar qualquer contato ou negociação com a parte japonesa”, declarou, segundo a agência oficial KCNA.

As relações entre os dois países têm sido tensas em vários temas, especialmente devido a sequestros de japoneses pela Coreia do Norte e seu programa de armas nucleares.

No entanto, Kishida disse que está disposto a reunir-se com Kim “sem condição alguma”, ao afirmar que Tóquio está disposto a resolver todos os assuntos, incluindo os sequestros dos anos 1970 e 1980.

Kim Yo Jong disse nesta segunda-feira que Kishida havia solicitado uma cúpula com o líder norte-coreano para abordar suas diferenças.

“A cúpula Coreia do Norte-Japão não nos interessa”, respondeu nesta terça-feira.

Em 2002, Pyongyang admitiu os sequestros de 13 japoneses que foram utilizados para ensinar o idioma e costumes nipônicos aos espiões norte-coreanos.

