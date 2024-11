Conselheiro do TCE-AM e presidente da Agência Nacional de Águas discutem saneamento e recursos hídricos em Manaus

O conselheiro e coordenador-geral da Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Júlio Pinheiro, participou, na última quarta-feira (27), de uma reunião com Verônica Sanchez, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), e Pedro Augusto Freitas, presidente da Águas de Manaus. A reunião, realizada na sede da concessionária, abordou questões essenciais relacionadas ao tratamento de esgoto e à qualidade da água distribuída em Manaus.

Durante o encontro, o conselheiro destacou a relevância do debate sobre educação ambiental e recursos hídricos com Verônica Sanchez, considerada uma das maiores autoridades no assunto no Brasil. Já o presidente da Águas de Manaus detalhou os avanços no setor de saneamento da capital, mencionando a meta de construir 88 estações de tratamento de esgoto até 2033, beneficiando mais de 90% da população.

Após a reunião, a comitiva visitou o Beco do Nonato, na Cachoeirinha, e a Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos. O Beco, que abriga cerca de 900 moradores, foi pioneiro na instalação de redes de água tratada e esgotamento sanitário para áreas de palafitas em Manaus. Desde 2023, todo o esgoto doméstico do local é coletado e tratado, um exemplo de boas práticas em saneamento, conforme destacou Verônica Sanchez.

A diretora-presidente da ANA elogiou o papel do TCE-AM, presidido pela conselheira Yara Amazônia Lins, no estímulo a políticas públicas voltadas à qualidade da água e ao saneamento básico nos municípios do Amazonas e também ressaltou que o trabalho realizado no Beco do Nonato serve como modelo para outras regiões do país.

Programação de encerramento do ano letivo da ECP

Verônica Sanchez estará em Manaus nesta sexta-feira (29) como uma das palestrantes do evento de encerramento do ano letivo da Escola de Contas Públicas. Com início às 8h, o evento contará com a apresentação de abertura do conselheiro Júlio Pinheiro, que fará um balanço das atividades realizadas pela ECP ao longo do ano.

A programação inclui a palestra magna “Amazônia – Um Território Hídrico”, apresentada pelo professor José Galizia Tundisi, da Universidade de São Paulo (USP), e o painel “O Papel dos Tribunais de Contas no Controle e Proteção Ambiental”, que discutirá a contribuição dos órgãos de controle para a preservação ambiental, com moderação do professor Alexandre Rivas, diretor da Escola de Contas Públicas.

Outros temas abordados serão os desafios do novo marco regulatório de saneamento básico, com o professor Jerson Kelman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e os avanços legislativos em recursos hídricos e seus desafios contemporâneos, com participação da diretora-presidente da ANA, Verônica Sanchez.

O evento será encerrado com a apresentação do programa de monitoramento ambiental do Amazonas, conduzido pelo professor Sérgio Duvoisin Junior, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Texto: Antônio Ximenes/ECP