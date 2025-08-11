Conmebol anuncia local da final da Libertadores 2025

A grande decisão será no estádio Monumental de Lima, no Peru

São Paulo – A Conmebol definiu que o estádio Monumental de Lima, no Peru, vai sediar a final da Libertadores 2025. A decisão do torneio vai ser no mesmo palco que recebeu o confronto entre Flamengo e River Plate na final de 2019, quando o Rubro-negro venceu por 2 a 1 de virada e se consagrou bicampeão da América.

Inaugurado em 2000, o Monumental é o maior estádio do Peru, com capacidade para pouco mais de 80 mil torcedores. Em abril, a entidade já havia definido que Lima seria a cidade-sede, mas apenas agora oficializou o estádio.

Esta será a sétima final única da Libertadores desde a adoção do formato em 2019 e a segunda vez que uma mesma cidade recebe a decisão duas vezes. Até aqui, apenas o Rio de Janeiro havia repetido a honra, com o Maracanã sediando as finais de 2020 e 2023.

Finais únicas da Libertadores

2019: Flamengo 2 x 1 River Plate – Monumental, Lima

2020: Palmeiras 1 x 0 Santos – Maracanã, Rio de Janeiro

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Centenário, Montevidéu

2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Monumental de Guayaquil

2023: Fluminense 2 x 1 Boca Juniors – Maracanã, Rio de Janeiro

2024: Botafogo 3 x 1 Atlético-MG – Monumental de Núñez, Buenos Aires

2025: Lima – Monumental de Lima

Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Internacional e Palmeiras são os representantes brasileiros na atual edição da competição;

Datas da Copa Libertadores 2025

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro

amazonianarede

Do R7 Portal d24am