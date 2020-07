Condutores são orientados sobre alteração do trânsito no São Jorge

A Prefeitura de Manaus deu início nesta quarta-feira, 15/7, às ações de orientação aos condutores sobre a intervenção viária na avenida São Jorge, na área de acesso ao bairro Compensa, zona Oeste. O canteiro central, entre a avenida Jacira Reis e o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), será removido para tornar o trecho da avenida São Jorge em mão única, no sentido Centro/bairro. A expectativa é de que as mudanças no trânsito sejam efetivas até o final deste mês.

“Uma série de intervenções em mobilidade urbana estão em andamento, sob o direcionamento do prefeito Arthur Virgílio Neto, o que inclui o sistema de transporte coletivo e o fluxo de tráfego em áreas de circulação intensa de veículos. Sem dúvida, essa mudança no São Jorge vai garantir mais fluidez aos condutores, em uma área onde passam em torno de 7 mil veículos por hora, em momentos de pico”, disse o chefe do setor Oeste, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Wagner Oliveira, que esteve monitorando o local.

Ainda na noite desta quarta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) começarão a retirada de 600 metros do canteiro central. Os trabalhos devem durar, aproximadamente, 15 dias e serão feitos sempre durante a noite e madrugada, para não impactar no trânsito do local. Após a remoção completa do canteiro central e a implantação da sinalização, vias no entorno terão o fluxo alterado.

A avenida São Jorge, no trecho entre o Cigs e a avenida Jacira Reis, funcionará em mão única, no sentido Centro/bairro. O fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge. Quem segue pela avenida São Jorge, sentido Centro/bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à avenida Ipase ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, dois semáforos serão removidos, no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a melhoria. Vale destacar que as alterações só estarão vigentes após a retirada total do canteiro central e implantação da sinalização. Agentes de trânsito estarão presentes para fazer a orientação no local.

amazonianarede

Prefeitura de Manaus – SEMCOM