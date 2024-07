Competição Internacional de Direito avança para etapa de negociações com participação de estudantes de 15 países

A primeira rodada de negociações da International Negotiation Competition (INC),

competição de Direito reconhecida como uma das principais do mundo, aconteceu nesta quinta-feira, 11, na Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

Esta é a primeira vez que o evento é realizado na América Latina, destacando o compromisso da conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, em garantir que a INC ocorresse no mais alto padrão internacional, reforçando seu status como uma das competições mais importantes do mundo no campo jurídico.

O INC é estruturado em três rodadas, onde cada equipe, composta por dois alunos, se engaja na negociação de diversos cases apresentados de forma sigilosa. As duplas apresentam suas defesas sobre os temas e iniciam negociações que são confrontadas por outra dupla, sempre avaliadas por juízes.

Entre as duplas, estava Filipe Pedra e Névio Neto, representantes do Brasil na competição internacional.

Os estudantes da Universidade de São Paulo enfrentaram a dupla do País de Gales. Para Filipe Pedra, a negociação foi de alto nível e deu a ele e seu colega a sensação de uma excelente performance. Já Névio destacou o preparo da dupla para negociar com argumentos sólidos sobre o tema sugerido, uma agência de entretenimento que contrata artistas.

Do lado do País de Gales, a estudante Cliona Smith, da Universidade de Cardiff, disse que “a negociação com a dupla brasileira foi divertida” e que ela e sua colega Hannah William foram muito bem recebidas pela organização do evento.

O objetivo da INC é capacitar profissionais e líderes na resolução de conflitos, promovendo maior celeridade no processo judiciário ao evitar o litígio como solução única.

O coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Júlio Pinheiro, destacou a participação das 15 nações ocupando quatro salas da ECP durante a quinta-feira, com juízes e analistas avaliando as duplas.

As próximas rodadas acontecerão no sábado e domingo, quando serão conhecidos os campeões internacionais desta edição.

Texto: Antônio Ximenes