Como está Schumacher 10 anos após acidente? Fotos atuais do ex-piloto viram ‘arma’ em chantagem milionária contra a família

As autoridades alemãs declararam na quarta-feira que os suspeitos acusados ​​de chantagear Michael Schumacher obtiveram fotos privadas da família e exigiram milhões para impedir sua publicação.

Dois homens acusados ​​de tentar chantagear parentes da lenda da Fórmula 1 Michael Schumachertiveram acesso a fotos privadas da família, é o que afirmaram os promotores alemães nesta quarta-feira (03).

Os registros de dados analisados ​​pelos investigadores incluíam “arquivos de fotos relacionados à vida privada da família Schumacher”, disseram os promotores da cidade de Wuppertal, no oeste do país, em um comunicado.

Pai e filho foram presos em junho após ameaças

As autoridades alemãs anunciaram em junho que prenderam um pai e um filho sob suspeita de tentar chantagear a família Schumacher. Os suspeitos entraram em contato com representantes da família alegando ter acesso a arquivos que os Schumachers “não gostariam que fossem publicados”, disseram os promotores.

“Para impedir que os arquivos fossem publicados on-line, os criminosos exigiram um pagamento de milhões”, disseram. Além disso, os suspeitos teriam transferido “arquivos individuais” para a família numa tentativa de mostrar que não estavam blefando.

Os promotores disseram que “investigações intensivas” estavam sendo realizadas sobre o caso, mas nenhum detalhe adicional poderia ser dado “por razões de táticas investigativas”.

Michael Schumacher não é visto há 10 anos

Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, não é visto em público desde que sofreu uma lesão cerebral grave em um acidente de esqui em 2013, nos Alpes Franceses.

Os dois suspeitos, que estavam em liberdade condicional em outro caso, foram presos pela polícia em 19 de junho no estacionamento de um supermercado em Gross-Gerau, ao sul de Frankfurt.

Em maio, a família de Schumacher venceu uma ação judicial contra um tabloide alemão que publicou uma entrevista falsa da AI com o ex-piloto alemão de 55 anos. Em abril de 2023, a revista Die Aktuelle afirmou ter uma entrevista com a lenda do automobilismo, mas o artigo na verdade continha citações geradas por computador. O tabloide alemão Bild informou que a família de Schumacher recebeu 200.000 euros (US$ 220.000) em indenização pela ação.

