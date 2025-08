Comércio e serviços movimentam R$ 142 bilhões no Amazonas

Setores lideram arrecadação e geração de empregos no primeiro semestre no estado

Manaus – O setor de comércio e serviços do Amazonas fechou o primeiro semestre de 2025 com desempenho robusto, consolidando sua posição como motor da economia estadual. De janeiro a junho, as atividades comerciais e de prestação de serviços movimentaram R$ 142 bilhões em vendas, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O valor representa quase metade do faturamento total registrado em 2024, que foi de R$ 300,3 bilhões, e confirma a força da atividade no Estado.

Além do expressivo volume de vendas, o setor também se destacou na arrecadação de impostos e na geração de empregos. A arrecadação de ICMS entre janeiro e junho alcançou R$ 3,65 bilhões, um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2024. Apenas em maio, o incremento foi de 7,9% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

O comércio e os serviços responderam por 52,4% de toda a arrecadação estadual com ICMS até maio, reforçando sua relevância fiscal. “O comércio está presente em todos os lugares, atendendo a população, gerando empregos, movimentando a economia. Esses segmentos são essenciais para o equilíbrio fiscal do Estado e para a qualidade de vida da sociedade”, afirmou o presidente da Fecomércio Amazonas, Aderson Frota.

Carteira assinada

O mercado de trabalho também refletiu o bom momento. Em maio, o setor alcançou o número recorde de 386.074 empregos formais, segundo levantamento da Fecomércio AM com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Atualmente, o comércio e os serviços representam 68,4% do total de postos de trabalho no Amazonas. Somente em maio, foram 19.282 admissões e 18.019 desligamentos, com saldo positivo de 1.263 novas vagas formais.

Datas comerciais

Tradicionalmente, o segundo semestre concentra as datas comemorativas mais relevantes para o varejo, como o Dia das Crianças e o Natal, o que tende a impulsionar ainda mais as vendas e as contratações.

Para o presidente Aderson Frota, os dados confirmam o papel estratégico do setor. “Comércio e serviços estão na base do nosso desenvolvimento. São dinâmicos, resilientes e fundamentais para a geração de oportunidades em todas as regiões do Estado”, concluiu.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am