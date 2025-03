Com rio na cota de 25m e chuvas, veja horários de banho na Ponta Negra

A recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas

Manaus – No Brasil, este fim de semana é o último do verão e, no Amazonas, a previsão do tempo é de alerta para temporais. Faça sol ou chuva, a praia da Ponta Negra segue sendo procurada para o lazer. Com a cota do rio Negro na marca em 25,08 metros, até sexta-feira (14), o horário indicado para banho é até as 17h.

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) reforça as orientações de prevenção e segurança para os usuários do balneário.

É importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM), que indica a área de segurança dos banhistas no rio.

Além do horário indicado para banho e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo.

Prevenção de afogamentos

Conforme o cabo Evandro, salva-vidas do CBAM, é importante que a população obedeça às regras do parque e, especialmente, para a prevenção de afogamentos.

“Primeiro, respeite a sinalização da área permitida para banho na praia da Ponta Negra; não entre na água fora dos horários permitidos; não terceirize os cuidados dos seus filhos; e não superestime a sua capacidade física para nadar. Lembre-se que obedecer às regras é fundamental para garantir a segurança de todos”, afirmou o cabo.

Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas. Em todo Amazonas, nos últimos anos, os bombeiros registraram 121 vítimas fatais de afogamentos. No ano passado, em Manaus, foram 9 vítimas fatais, sendo 8 do sexo masculino e 1 do sexo feminino.

