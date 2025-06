Com Raphinha de titular, Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai

O treinador Carlo Ancelotti ressaltou a qualidade do Paraguai que trata-se de uma “equipe sólida e organizada”

São Paulo – Com Raphinha como titular, a Seleção Brasileira entra em campo às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Paraguai.

O treinador Carlo Ancelotti ressaltou a qualidade do Paraguai, em entrevista coletiva concedida, na tarde desta segunda-feira (10).

“O Paraguai é uma equipe muito sólida e bem organizada, que tem qualidade individuais importantes. Teve boas atuações nas últimas partidas. O Raphinha no aspecto ofensivo nos dá uma mobilidade muito importante. Pode ser uma chave muito importante para desbloquear a partida de amanhã”, explicou.

“Raphinha volta, é uma boa notícia para nós porque Raphinha mostrou na última temporada que é um dos melhores jogadores neste momento. Vai nos ajudar muito. Necessitamos jogar bem para nos aproximarmos da classificação. A presença do Raphinha é muito importante”, completou sobre o atacante, que esteve suspenso para o empate com o Equador.

Richarlison, porém, pode começar no banco contra o Paraguai e ceder a vaga a Matheus Cunha, como o fez no segundo tempo, em Guayaquil.

O técnico destacou a ótima relação entre os 25 jogadores e a comissão técnica. O bom ambiente não lhe garante tranquilidade, mas reforça que a equipe tem boas condições de ser bem-sucedida.

“Gosto de falar do ambiente de vestiário. É um ambiente motivado, sério, profissional. Muito boa a conexão entre os jogadores e o corpo técnico, a conexão com todos que trabalham aqui, é um ambiente familiar. Não fico tranquilo, mas fico um pouco tranquilo, apesar de nesse mundo nunca podermos ficar tranquilos. Temos recursos para fazer as coisas bem. É um ambiente novo para mim, mas existe tudo para haver êxito”, frisou.

Desde o jogo com o Equador, ele e sua comissão técnica tiveram quatro dias de treinamento, tempo que classifica como “suficiente” para a partida.

“Creio que os últimos treinamentos nos preparamos bem, tivemos o tempo necessário. E a equipe está descansada, os jogadores estão bem, então teremos todas as ferramentas para irmos bem amanhã. É um trabalho distinto, mas o tempo para preparação para a partida de amanhã foi o suficiente”, disse.

Após a coletiva, o italiano comandou o último treino da Amarelinha antes de enfrentar os paraguaios. Se vencer e contar com uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, o Brasil garante a vaga na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A provável escalação do Brasil de Ancelotti na partida com o Paraguai é a seguinte: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andrey Santos e Andreas Pereira; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

