Com novo comandante, Amazonas recebe Mirassol pela Série B

Duelo contra equipe paulista ocorre às 18h desta terça-feira na Arena da Amazônia

Este será o primeiro embate entre as duas equipes na história. Na última rodada, a Onça empatou com o Paysandu em 1 a 1, já o Leão do interior paulista venceu o Ituano por 2 a 0.

Para o restante da temporada, a equipe aurinegra será comandada por Rafael Lacerda, treinador com mais jogos na história do clube e que dirigiu a equipe nas Séries D e C, em ambas oportunidades participando de acessos nacionais, além de um título estadual em 2023.

De volta para disputar a Segundona, Lacerda comentou sobre seu retorno e o que espera da sua nova passagem pelo Amazonas FC.

“É uma satisfação enorme poder retornar a um lugar que fui muito feliz, mas ao mesmo tempo ciente da responsabilidade que é assumir o clube neste momento. A dificuldade é bem maior do que quando cheguei em 2022, então cabe a mim corresponder a expectativa do meu retorno com o intuito de fazer bons jogos e sempre ir em busca da vitória”, disse o técnico.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria D da Arena da Amazônia a partir das 15h desta terça-feira (28). A venda online segue disponível por meio do site achetickets.com.br. Os bilhetes estão sendo vendidos com valores a partir de R$ 40.

