Com bronquite, Papa Francisco pede ajuda de auxiliar para ler discurso

Na última semana, o Vaticano comunicou que as audiências do papa seriam feitas na Casa Santa Marta, onde ele vive, devido a um quadro de bronquite

Itália- O Papa Francisco, de 88 anos, teve dificuldades para concluir um discurso neste domingo (9), durante a missa que celebrou o Jubileu das Forças Armadas. O pontífice foi diagnosticado com bronquite na última semana e pediu que um auxiliar continuasse a leitura. As informações são do site metrópoles.

Ele conduzia a celebração, no entanto, durante a homilia, passou os papeis com a fala para o auxiliar.

O papa retomou a leitura na oração do Angelus e pediu desculpas. “Peço que outro sacerdote continue lendo por causa das minhas dificuldades respiratórias“, pediu o pontífice.

Na última semana, o Vaticano comunicou que as audiências do papa seriam feitas na Casa Santa Marta, onde ele vive, devido a um quadro de bronquite.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am