Cinemas em Manaus vão ofertar ingressos por R$ 10 a partir desta quinta-feira

A “Semana do Cinema” aconteceu a partir desta quinta-feira (9) até 14 de fevereiro. Alguns cinemas de Manaus aderiram à campanha e estarão oferecendo ingressos a R$ 10 para filmes em cartazes. As redes também contam com promoções em combos.

Manaus Plaza Shopping

O Cinépolis do Manaus Plaza Shopping, zona centro-sul da cidade, aderiu à campanha e além dos ingresso a R$ 10, os combos com pipoca e bebida terão valores especiais. Os ingressos para as salas tradicionais 2D e 3D e Macro XE da Cinépolis terão preço único no valor de R$ 10 e o combo com uma pipoca média salgada e duas bebidas terá preço especial de R$ 29,90. A programação será variada, com terror, musical, comédia, romance, drama, entre outros gêneros.

Shopping Manaus Via Norte

A rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte, zona norte da cidade, participa da promoção nacional “Semana do Cinema”. Além da promoção no ingresso do cinema, a rede Cine Araújo oferecerá o combo promocional com dois refrigerantes de 500/600ml e uma pipoca média pelo valor de R$ 29. Os filmes que estão em cartaz são “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, “M3GAN” e “Knock at the Cabin”, com horários a partir das 15h até às 21h30.

Shopping Ponta Negra

O Cinépolis do Shopping Ponta Negra, zona oeste da cidade, também disponibiliza ingressos a R$ 10 e combos com preço especial a partir de r$ 29.

Sumaúma Park Shopping

O UCI do Sumaúma Park Shopping, zona norte de Manaus, oferece ingressos a R$ 10 para todas as sessões, inclusive das salas IMAX e Xplus. O combo com pipoca + dois refrigerantes estarão a R$ 30.

Shopping Grande Circular

O Centerplex do shopping Grande Circular, na zona leste, já começou com a promoção dos ingressos a R$10 e segue até 14 de fevereiro. Não há promoção de combos.

