Centro de Estudos de Línguas da Ufam está com inscrições abertas até 21 de fevereiro

O Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas (CEL/Ufam) está com as inscrições abertas para cursos, presenciais e online, para o primeiro semestre de 2023. As inscrições ocorrem até 21 de fevereiro de 2023 e o início das aulas a partir de 18 de março de 2023. As vagas serão ofertadas à comunidade interna e externa da Ufam.

São cursos regulares sequenciais de Espanhol, Francês, Inglês, LIBRAS, Japonês, Português para Estrangeiros, Português para vestibulares e ENEM, Produção de Texto em Língua Portuguesa, Português para Surdos (60h/a). Cursos online (noturnos) de 2ª a 5ª de Proficiência em Leitura e Compreensão de Textos em Espanhol, Francês e Inglês – de 2ª a 5ª – 19h30 às 21h30 (60h/a) e aos sábados (8h30 às 11h30) exclusivos para acadêmicos de Mestrado e Doutorado.

