Celular é encontrado em cela de Flordelis e cantora vai para a solitária

Flordelis foi condenada a 50 anos pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019

Rio de Janeiro – A ex-deputada federal Flordelis perdeu benefícios e foi isolada após um aparelho celular ser encontrado na cela dela, no Complexo de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Uma colega da ex-deputada admitiu ser a dona do aparelho, mas a punição foi aplicada a todos as detentas que ocupavam o espaço.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) o órgão vai abrir sindicância para apurar o caso.

Flordelis foi presa pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Em 2022, foi condenada a 50 anos de prisão. A cantora e pastora afirmou ser inocente da acusação.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, ela negou envolvimento no crime e expressou seu desejo de que o marido estivesse vivo para responder a perguntas que a incomodam. “Eu sei a esposa que eu fui; fui a esposa da Bíblia, a esposa de Deus, que amava e respeitava”, declarou.

Flordelis também se posicionou como a esposa ideal, afirmando nunca ter questionado as ordens do marido. “Eu nunca, nunca rebati um comando dele. Eu respeitava e obedecia tudo o que ele queria. Sempre fui obediente, porque dentro de casa ele era meu sacerdote, tanto na igreja quanto em casa”, completou.

