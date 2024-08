Causa da morte de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, é divulgada pelo Albert Einstein

O Hospital Albert Einstein divulgou, na noite desta última terça-feira, 27 de agosto, o horário e a causa da morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. O jogador passou mal dentro do MorumBis na última quinta (22), durante o jogo da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Libertadores.

De acordo com a nota oficial do Albert Einstein, Juan Izquierdo morreu às 21h38 (de Brasília) desta última terça. O jogador estava internado desde o mal súbito e teve quadro agravado nos últimos dias. Ainda segundo a nota oficial, ele teve morte encefálica ‘após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca’.

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca“, diz a nota divulgada pelo Hospital.

Morte de Juan Izquierdo

A confirmação da morte viralizou após o Nacional comunicar a triste notícia pelas redes sociais, nesta última terça (27). “Com a mais profunda dor e impacto nos nossos corações, o Clube Nacional de Futebol comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos as nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e próximos. Todo Nacional está de luto pela sua perda irreparável. Descanse em paz Juan, você estará conosco para sempre“, diz o comunicado.

Além da comoção pela perda no Uruguai, esta dor se espalhou pelo Brasil e muitos torcedores brasileiros, junto a seus times, prestaram solidariedade. Aliás, instantes antes da morte do atleta ser confirmada, alguns jogadores do São Paulo FC marcaram presença na unidade médica, recebendo ainda por lá a triste informação.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo