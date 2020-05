Casal de corujas escolhe praia da Ponta Negra para fazer ninho

A Ponta Negra está com a praia interditada desde o dia 22 de março

Um ninho de corujas foi descoberto na área de praia do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, interditado temporariamente em razão do isolamento social devido pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. A cena chamou a atenção de servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), órgão da Prefeitura de Manaus que gerencia o espaço, e de guardas municipais, que seguem a serviço no local.

Sem frequentadores e o tradicional movimento do balneário, pelo menos um casal de corujas, aves da ordem Strigiformes, fez um ninho no habitat. A espécie seria da coruja buraqueira (Athene cunicularia), espécie mais comum e conhecida no Brasil. É uma ave terrícola de hábitos diurnos, que faz ninhos em tocas no chão, inclusive na areia.

Ponta Negra

A Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, está com a praia interditada desde o dia 22 de março. A medida é parte das determinações do prefeito Arthur Virgílio Neto para estimular o isolamento social e proteger a população do contágio pela doença.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão atuando nos acessos ao complexo e balneário, orientando quem insiste em frequentar o local, sobre os riscos de aglomerações.

“A Guarda Municipal ficará presente na Ponta Negra 24 horas para cumprir a decisão do prefeito que tem pedido isolamento nesse período. Portando, o acesso à praia segue proibido”, observa o secretário-chefe da Casa Militar, Antônio Brandão, acrescentando que a Prefeitura de Manaus também recomenda que a população não frequente outras praias e flutuantes da capital.

