Carnaval de Manaus 2023: bloquinho infantil acontece neste domingo na Lagoa do Japiim

A primeira edição do “Bloquinho na Lagoa” acontece neste domingo (12), a partir das 16h, no Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, popularmente conhecido como “Lagoa do Japiim”, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A folia é destinada ao público infantil.

Brincadeiras, concurso de fantasias e muita alegria são os ingredientes principais da festa que está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

“O fluxo de crianças na Lagoa do Japiim, acompanhadas de seus pais ou responsáveis, é muito grande. E, por isso, decidimos realizar um evento de carnaval voltado para as crianças, totalmente gratuito”, informou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

O gestor do parque, Diego Pacheco, disse que o evento é mais uma oportunidade de integração entre a comunidade e o espaço público. “A comunidade, principalmente do entorno, gosta e frequenta muito o parque. Todos os dias tem zumba, caminhadas, entre outras atividades, que vão aumentar, principalmente quando as obras de revitalização forem entregues”, destacou Diego.

Diego informou ainda que as crianças das escolas municipais e estaduais, próximas ao parque, foram convidadas para o evento. “Tudo está sendo preparado com muito carinho pela equipe da Semmas. Convidamos até os alunos que estudam próximo do parque, que ficaram felizes pela oportunidade de pular carnaval no parque”.

Obras

O parque “Lagoa do Japiim” está passando por uma revitalização geral. Nova pista de corrida e caminhada, melhorias da distribuição de água e do esgotamento, além de pintura na nova estrutura do deck, são algumas das obras que estão sendo realizadas no espaço.

