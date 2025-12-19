Canetas emagrecedoras: estudo indica que GLP-1 não aumenta risco de câncer

A obesidade afeta cerca de 890 milhões de adultos globalmente e está ligada a um risco aumentado de várias condições graves

EUA – Uma nova pesquisa publicada no periódico Annals of Internal Medicine na segunda-feira (15) traz notícias tranquilizadoras sobre a segurança dos populares medicamentos agonistas do receptor GLP-1 para perda de peso como as canetas emagrecedora. O estudo sugere que estas drogas provavelmente têm pouco ou nenhum impacto no risco de câncer relacionado à obesidade.

A obesidade, que afeta cerca de 890 milhões de adultos globalmente, está notoriamente ligada a um risco aumentado de várias condições graves, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e diversos tipos de câncer.

Pesquisadores analisaram os resultados de 48 ensaios clínicos previamente conduzidos, que incluíram mais de 94.000 participantes com diabetes tipo 2, sobrepeso ou obesidade. O objetivo era examinar a segurança e a eficácia dos medicamentos GLP-1 (agonistas do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon).

O Dr. Cho-Han Chiang, um dos pesquisadores, destacou que o estudo visa resolver preocupações de segurança de longa data, já que estudos observacionais anteriores haviam levantado questões sobre possíveis ligações com certos tipos de câncer.

O estudo concluiu que os medicamentos GLP-1 provavelmente não alteram significativamente o risco de Câncer de Tireoide, Câncer de Pâncreas, Câncer de Mama e Câncer de Rim

Dr. Chiang afirmou que essa descoberta aborda diretamente várias preocupações de segurança sobre essas medicações.

Apesar dos resultados positivos iniciais, os pesquisadores alertam para a necessidade de cautela. Dr. Chiang observou que o tempo de acompanhamento dos ensaios analisados ainda é relativamente curto para cânceres que se desenvolvem ao longo de muitos anos. Portanto, o monitoramento contínuo a longo prazo será essencial.

O estudo também encontrou evidências de baixa certeza em relação ao risco de Câncer Colorretal, Câncer Esofágico e Câncer Hepático (Fígado)

O impacto dos medicamentos GLP-1 no risco de câncer gástrico (Estômago) foi considerado muito incerto. Segundo o Dr. Chiang, a evidência atual é “simplesmente muito limitada para tirar conclusões firmes” sobre estes tipos de câncer.

O Dr. Anton Bilchik comentou que, para determinar se os GLP-1s reduzem as chances de cânceres relacionados à obesidade, será necessário um acompanhamento de ensaios mais longo. Já o Dr. Mir Ali sugeriu que a descoberta de mais benefícios e efeitos a longo prazo destes medicamentos pode ajudar a torná-los disponíveis para um número maior de pacientes.

