Candidato a Vereador de Manaus Arnaldo Rocha vai potencializar iniciativas de educação e cultura em regiões carentes

Candidato quer usar pesquisa para levar impacto social a seis bairros de Manaus

Publicitário Arnaldo Rocha busca mandato na CMM para potencializar iniciativas de Educação e Cultura em regiões carentes.

Seis bairros, seis propostas de impacto social para Manaus. Esse é o projeto do publicitário e voluntário Arnaldo Rocha (PTB), que lançou pela primeira vez sua candidatura à vereador da cidade. Há mais de 20 anos envolvido em ações sociais, Arnaldo quer colocar em prática um longo trabalho de mapeamento das problemáticas e apresentação de soluções a regiões chave da capital amazonense.

Os locais previstos no projeto são o Centro, o Educandos, o Armando Mendes, o Jorge Teixeira, a Colônia Antônio Aleixo e o Tarumã-Açu, especificamente na Cidade das Luzes. Em levantamento prévio junto a ONGs, associações e próprio poder público, Arnaldo dimensionou os problemas mais críticos de cada bairro, identificando questões como desocupação, gravidez na adolescência, exploração infantil, presença do tráfico de drogas, entre outras mazelas.

Na mesma pesquisa, o candidato sugere as formas necessárias para promover ações, potencializar o uso dos espaços públicos, como escolas, e garantir direitos aos moradores desses bairros. Os detalhes do plano está no documento “Manaus, deixa eu te contar!”, um caderno de ideias para desenvolver os seis bairros e, posteriormente, replicar as ações bem sucedidas em outras regiões.

“Esse caderno é o registro das primeiras ideias e projetos. Caso a população se identifique e me dê a oportunidade de representá-la na Câmara, esse caderno vai ficar sempre aberto para ajustes, se adaptando à nossa dinâmica social”, explicou Arnaldo. “As ações previstas têm como alvo principal toda a rede familiar, mas com foco na infância e juventude, com escolas abertas por mais tempo para atividades no contraturno, muita cultura e oportunidade de renda aos pais”, acrescentou.

O caderno está acessível para consulta no endereço arnaldorocha.com.br

Quem é Arnaldo Rocha?

Arnaldo Rocha tem 37 anos, é formado em Publicidade e Propaganda e atua em trabalhos sociais há mais de duas décadas.

Além de resgatar animais abandonados e feridos em situação de rua, ele atua nos projetos Sopaterapia, que distribui alimentação a moradores de rua e pessoas necessitadas, e Pequeno Nazareno, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social promovendo a educação.

Arnaldo criou a Neotrends, empresa especializada em Marketing e Propaganda. Foi também professor de inglês e trabalhou por 10 anos com produção cultural. Em 2020, se candidata pela primeira vez ao cargo de vereador pela cidade de Manaus.

amazonianarede

eleições Manaus 2020