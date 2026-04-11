Canais públicos de TV já chegam a mais de 1 milhão de pessoas

Programa Brasil Digital inaugurou cinco novas estações no mês de março e alcança 42 municípios com sinal digital gratuito de emissoras públicas

Brasília – O acesso à informação de qualidade, gratuita e acessível avança no país. O Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atingiu o marco significativo de mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas com novos canais públicos de TV digital.

O número foi alcançado no mês de março, com a inauguração de cinco novas estações, localizadas no Ceará (Iguatu), Maranhão (Santa Inês e Bacabal), Sergipe (Lagarto) e Goiás (Mineiros). Com isso, mais brasileiros passam a contar com conteúdos educativos, culturais e de utilidade pública diretamente em suas casas.

Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o avanço do programa reforça o compromisso com a democratização do acesso à informação. “Estamos levando sinal de TV pública de qualidade para regiões que historicamente não tinham acesso a esse tipo de conteúdo. Isso significa mais cidadania, mais transparência e mais oportunidades para a população”, destacou.

Por meio do Brasil Digital, a população tem acesso a um conjunto de emissoras públicas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública e a Rede Legislativa. Entre os canais disponíveis estão a TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação, Canal Saúde, TV Câmara e TV Senado, além das transmissões das assembleias legislativas estaduais e das câmaras municipais das localidades atendidas.

Expansão

Com as entregas realizadas em março, o Brasil Digital soma sete estações em operação, que cobrem 42 municípios e beneficiam 1,12 milhão de pessoas. O número considera o alcance ampliado do sinal das retransmissoras, que também chega a áreas rurais e regiões vizinhas aos centros urbanos.

A meta do programa é instalar novas estações em cerca de 30 municípios ainda no primeiro semestre de 2026. Atualmente, estruturas estão em fase de implantação em aproximadamente 150 cidades brasileiras, com prioridade para regiões sem cobertura de TV pública e legislativa.

O Brasil Digital contempla a instalação completa da infraestrutura necessária para a transmissão do sinal digital, incluindo torres, antenas e transmissores modernos. As instituições públicas parceiras disponibilizam os espaços para a instalação dos equipamentos, enquanto o Ministério das Comunicações coordena e viabiliza toda a estrutura técnica.

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Da Redação Portal d24am