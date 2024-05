Campanha do TCE-AM arrecada quase 12 toneladas em donativos para Rio Grande do Sul

Com mobilização de servidores e público externo, a campanha do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em prol do Rio Grande do Sul arrecadou 11,8 toneladas em donativos. Todo o material coletado será entregue à Força Aérea Brasileira (FAB) para envio ao estado sulista.

A campanha, iniciada no dia 9 de maio, foi idealizada pela presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, e executada pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), pela Corregedoria, e outros setores voluntários do Tribunal.

“Parabéns a todos os setores envolvidos pela linda campanha de arrecadação emergencial para ajudar a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A campanha contou com participação ativa dos servidores, atuando como doadores e voluntários, e ainda da sociedade civil, que teve o Tribunal como ponto de entrega das doações”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

Em seus nove dias de duração, a campanha recebeu itens como cestas básicas, leites, sapatos, roupas, águas, brinquedos, ração e acessórios diversos, como bolsas, toalhas e cobertores. Os itens mais recebidos foram roupas, com mais de 14 mil unidades, e água mineral, com mais de 11 mil litros doados.

Mobilização pública

A mobilização dos servidores da Corte de Contas incentivou outras instituições e a sociedade civil do Amazonas. A empresa privada Samsung e a Associação dos Auditores Fiscais do Amazonas realizaram doação de alimentos e roupas.

Já as doações do público externo acumularam mais de 22 mil itens, incluindo materiais de higiene, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama, vestimentas, brinquedos, acessórios, além de valores em espécie.

Reunião de alinhamento

O TCE-AM, através do Diretor de Assistência Militar (Diam), Coronel Alysson Freitas, reuniu nesta segunda-feira, 20, com o Comandante do 7º Comando Aéreo Regional (Comar) da FAB, Major-Brigadeiro do Ar Ramiro Kirsch Pinheiro, para tratar sobre a entrega das doações ao Rio Grande do Sul.

Durante a reunião de alinhamento, foram repassadas as orientações para a entrega dos materiais que o TCE-AM irá realizar nesta quarta-feira, 22, à FAB.

Texto: Lucas Silva