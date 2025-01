Campanha contra influenza no Amazonas segue até dia 31 de janeiro

A ação objetiva prevenir casos graves e internações pela doença

Manaus – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), informa que a campanha de vacinação contra a gripe (influenza) segue até o dia 31 de janeiro, em todos os 62 municípios do estado.

A ação objetiva prevenir casos graves e internações pela doença. A imunização está disponível para o público, acima de 6 meses de idade, nos postos de saúde em todo o estado.

“Vacina é prevenção. Estamos no período sazonal para vírus respiratórios no Amazonas. É importante comparecer aos postos de vacinação, com caderneta de vacinação e documento, para atualizar o esquema vacinal”, ressalta a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A gerente de imunização do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP, Ángela Desirée, acrescenta que a vacinação é prevenção. “Aproveite a campanha de vacinação que se aproxima do encerramento. Vacina é a forma mais e segura de prevenir contra a influenza”, disse.

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório. A vacinação anual é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus influenza.

Fortalecimento da vacinação

Nesta sexta-feira (17), a FVS-RCP divulgou a Nota Técnica Nº 004/2025 com a recomendação de vacinação influenza e covid-19 no Amazonas, considerando as infecções por vírus respiratórios durante o período sazonal, de novembro a maio. A nota está disponível aqui.

Com informações da Assessoria