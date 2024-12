Campanha antirrábica em Manaus será prorrogada até janeiro de 2025

A ação encerrou as visitas domiciliares nesta sexta-feira (20)

Manaus – A etapa urbana da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal de 2024, será prorrogada e retomada no período de 2 a 31 de janeiro de 2025, com a imunização de cães e gatos contra a raiva em postos fixos distribuídos pela capital. A ação encerrou as visitas domiciliares nesta sexta-feira (20). Até a quinta-feira, 19, mais de 268 mil animais já haviam sido vacinados.

“Já superamos a meta de vacinação para os felinos, com 94.888 gatos vacinados, quase 15 mil acima do previsto. Dos cães, atingimos 80,6% da meta, com 173.888 animais imunizados, e até janeiro esperamos também chegar os 100%”, assinala a diretora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador da Semsa, Marinélia Ferreira.

Os endereços dos postos fixos da campanha durante o mês de janeiro, conforme Marinélia, serão divulgados nas próximas semanas. Até lá, orienta a diretora, os tutores que precisarem vacinar seus pets podem levar os animais até a sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, na avenida Brasil, ao lado do Caic da Compensa, na zona Oeste.

“Além de responsável pela execução da campanha, o CCZ oferta a vacinação antirrábica animal o ano inteiro, sem a necessidade de agendamento prévio. O atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h”, informa.

Como parte das ações da campanha anual, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vão ofertar a aplicação da vacina contra a raiva animal neste sábado (21), no bairro Alvorada. A ação acontece das 9h às 12h, em um ponto fixo montado na área do supermercado Nova Era, na avenida Desembargador João Machado, 1.500.

O gerente do CCZ Manaus, Rodrigo Araújo, explica que a vacinação é obrigatória para cães e gatos acima de três meses de idade, devendo ser renovada a cada ano. Para a aplicação da vacina, ele destaca, não é exigido que o tutor apresente qualquer documento, sendo necessário apenas que o animal esteja em boas condições de saúde.

“Os tutores devem ficar atentos a sinais de doenças, como perda de apetite, vômitos, diarreia e letargia, devendo aguardar a melhora antes da aplicação da dose, ou mesmo buscar um veterinário”, pontua.

Rodrigo recomenda que os donos levem seus bichos de estimação equipados com coleira e guia ou, no caso de gatos, enrolados em pano no colo ou em caixas de transporte. “Se necessário, o tutor pode ainda ser solicitado para dar assistência para contenção do animal no momento da aplicação da vacina”.

Para mais informações sobre a campanha de vacinação contra a raiva animal, a população pode entrar em contato com o CCZ por meio do WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou (92) 98842-8484.

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2024 da Semsa iniciou em outubro, com a meta de imunizar 295.077 cães e gatos no município, até esta sexta-feira, 20/12.

Durante o período da campanha, foram imunizados animais em visitas domiciliares feitas pelas equipes de vacinadores/registradores e em ações em pontos fixos distribuídos por todo o município, incluindo a zona rural, em comunidades de ramais e vicinais das rodovias BR-174 e AM-010. A vacina também foi ofertada na sede do CCZ Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste, e em pontos estratégicos temporários.

A campanha de vacinação antirrábica animal é realizada anualmente como parte das ações de controle e erradicação da raiva. A doença infecciosa grave, que não tem cura, afeta o sistema nervoso central e pode ser transmitida aos seres humanos pela saliva de animais infectados, por meio de mordedura ou, com menor frequência, por arranhadura ou lambedura.

Em Manaus, não há ocorrência de casos de raiva humana desde 1985. No Amazonas, as últimas notificações foram feitas em 2017, em Barcelos, onde aconteceram três casos, com dois óbitos. No Brasil, foram registrados cinco casos em 2022, sendo quatro em Minas Gerais e um no Distrito Federal.

