Maternidade tem queda na doação de leite materno e convoca doadoras

Manaus – O Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), também conhecido como ‘Cantinho da Amamentação’, apresentou uma queda de 55% nas doações de leite materno no último ano.

Em 2023, o Posto de Coleta de Leite Humano da MMT contou com a colaboração de 77 mulheres, que, ao longo do ano, doaram 364.819 mililitros de leite materno. Em 2024, foram 61 doadoras e apenas 162.498 mililitros de leite doado.

A situação é preocupante, principalmente para os bebês prematuros e com baixo peso, que estão na UTI e dependem desse alimento essencial para sobreviver e se desenvolver. Se a falta de doadoras persistir, o leite poderá começar a ser racionado para os bebês.

Segundo a enfermeira Lílian Aguiar, responsável pelo Cantinho da Amamentação, a baixa adesão persiste. A diminuição na quantidade de doações normalmente verificada no período de final de ano resultou em um estoque muito baixo no início de 2025, e a recuperação esperada depois do período do carnaval não foi verificada.

“Se continuarmos com esse número baixo de doações, 2025 pode apresentar uma queda ainda maior no estoque de leite”, explicou Lílian Aguiar. “Fazemos um apelo a todas as mães que estão em casa, e que produzam excedente de leite, para que se sensibilizem com a situação e entrem em contato conosco para que possamos orientar e agendar a coleta e, quem não puder doar, por favor, comente com os amigos e família e ajude a divulgar a informação”, ressaltou a enfermeira.

Toda mulher saudável, que esteja amamentando, pode ser voluntária e ajudar a salvar a vida de vários recém-nascidos, inclusive aquelas que tiveram seus filhos em qualquer outra maternidade, seja pública ou particular.

Para doar, a mulher não precisa sequer sair de sua casa. A coleta domiciliar pode ser agendada por meio do telefone (92) 98842-8514 (somente mensagem de Whatsapp), de segunda a sexta-feira, em horário comercial, ou a doação pode ser realizada presencialmente na própria sede da maternidade, localizada na Avenida Brasil, n°1335, bairro compensa I, todos os dias, no horário das 8h às 17h.

O posto dispõe de automóvel com motorista exclusivamente para coleta de leite no domicílio das mães doadoras, buscando os vidros cheios e substituindo por vidros esterilizados, em dias e horários previamente acordados.

“É importante que as mulheres lactantes tenham em mente que doar leite literalmente salva vidas. Os bebês doentes e prematuros da Maternidade Dr. Moura Tapajóz precisam muito desse suporte. Cada 300 mililitros de leite sustentam, em média, um recém-nascido por dia”, destaca a enfermeira obstetra Núbia Cruz, diretora da MMT.

O Cantinho da Amamentação existe desde 2005 e funciona 24h para atendimento às pacientes internadas na unidade. Em horário comercial, também dá apoio às puérperas e mulheres que estão amamentando, com orientações sobre amamentação.

Todo o leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a uma criança, conforme rege a legislação que regulamenta o funcionamento dos bancos de leite humano no Brasil, a RDC Nº 171.

A amamentação é recomendada pelo Ministério da Saúde para crianças por pelo menos dois anos ou mais, sendo, de maneira exclusiva, até os seis meses. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 6 milhões de vidas são salvas todos os anos devido ao aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.

