Calhas do AM seguem em processo de cheia com picos entre março e julho

Dos 62 municípios amazonenses, 13 estão em ‘Situação de Emergência’, 21 em ‘Alerta’ e 28 em ‘Atenção’

Manaus – As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos variados previstos entre março e julho. Até o momento, 36 mil famílias foram afetadas em todo o Estado, aproximadamente 144 mil pessoas impactadas diretamente. As informações foram atualizadas nesta quarta-feira (30) por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais.

Segundo o boletim de monitoramento, dos 62 municípios amazonenses, 13 estão em ‘Situação de Emergência’, 21 em ‘Alerta’ e 28 em ‘Atenção’. Desde de 16 de abril, já foram enviadas 200 toneladas em cestas básicas, 600 caixas d’água de 500 litros, 46.500 copos de água potável da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), além de seis kits purificadores. Esse material atende a população afetada pelas cheias dos rios nos municípios de Humaitá, Manicoré, Apuí e Boca do Acre.

De acordo com os decretos municipais, dos 62 municípios amazonenses, 13 estão em Situação de Emergência, 21 em Alerta e 28 em Atenção. Em relação ao último boletim, Coari, Tefé, Alvarães, Uarini, Maraã, Japurá, Fonte Boa e Jutaí saíram do estado de Atenção e entraram em situação de Alerta.

Entre os dias 21 e 23 de abril, foram enviados para a da Calha do Madeira a ajuda humanitária destinada aos municípios de Manicoré, Apuí e Humaitá que receberam alimentos, água potável, caixas d’água e kits de purificadores, reforçando o apoio às populações em Situação de Emergência. Ao todo, as entregas contemplaram 8 mil famílias nos três municípios, beneficiando aproximadamente 26 mil pessoas.

Para a calha do Purus, foi enviado no dia 26 de abril, o apoio ao município de Boca do Acre, onde aproximadamente 2 mil famílias serão beneficiadas com a entrega de 2 mil cestas básicas, o equivalente a 40 toneladas de alimentos, além de 200 caixas contendo 6 mil copos de água potável.

Saúde

Cerca de 72 kits de medicamentos foram enviados para os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de 35 mil cidadãos nestas cidades. São cerca de 100 itens que vão reforçar o abastecimento das unidades de saúde desses municípios, garantindo a assistência da população no período de enchente dos rios.

Neste mês de abril, a SES-AM também entregou à prefeitura de Manicoré uma usina de oxigênio com capacidade de produzir 30 metros cúbicos por hora, para atender o hospital do município. O equipamento vai substituir a usina atual, que tem capacidade de produzir 12 mil metros cúbicos de oxigênio por hora.

Em abril, também foram enviados para o município de Apuí seis cilindros de oxigênio para servir de backup, considerando que o hospital local possui usina. Também foram enviados medicamentos e insumos hospitalares.

Operação Cheia

A Operação Cheia 2025 iniciou, no dia 16 de abril, com o anúncio do governador Wilson Lima de envio de ajuda humanitária para a calha do rio Madeira, especificamente, para os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí, as primeiras cidades a decretarem Situação de Emergência em razão da cheia.

O monitoramento da cheia é contínuo e realizado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, responsável por acompanhar os níveis dos rios ao longo de todo o ano.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am