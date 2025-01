Caixas-pretas de avião que caiu no Cazaquistão chegam ao Brasil

Força Aérea vai apurar gravação de acidente em voo que deixou 38 mortos no último 25 de dezembro

Cazaquistão- As caixas-pretas do avião que caiu na cidade de Aktau, no Cazaquistão, estão no Brasil para análise da Força Aérea Brasileira (FAB). A chegada e o início da apuração foram confirmadas nesta quinta-feira (2), pela Record, e fazem parte das investigações de causas do acidente.

Investigadores vão analisar as gravações do voo que caiu no último 25 de dezembro e deixou 38 mortos e 29 feridos. O processo de análise é feito em Brasília, pelo laboratório de análises do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) mas também vai contar com apoio internacional de países como Cazaquistão, Azerbaijão e Rússia.

Após a conclusão da análise, os dados serão entregues para autoridades de investigação em acidentes aéreos do Cazaquistão, dentro de protocolos internacionais. O portal R7 entrou em contato com a Força Aérea para confirmar a previsão de conclusão da avaliação. Por meio de nota, a FAB não definiu uma data, mas informou que o processo será no menor prazo possível.

“A extração, aquisição e validação dos dados contidos nos gravadores de voo ocorrerão no menor prazo possível. Toda a análise e as conclusões que serão publicadas no Relatório Final dessa investigação aeronáutica são de exclusiva responsabilidade da Autoridade de Investigação do Cazaquistão, em conformidade com as diretrizes do Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional”, diz trecho do comunicado.

O processo é encabeçado pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo e envolve o uso de tecnologia para realidade virtual – há previsão de que seja feita uma animação em três dimensões para uma visualização completa do voo.

Conforme havia anunciado a FAB, a intenção é analisar parâmetros de trajetória da aeronave, velocidade, altitude, funcionamento de sistemas e da atuação dos comandos de voo.

O acidente no Cazaquistão

Um avião caiu no Cazaquistão no último 25 de dezembro, próximo a cidade de Aktau. A aeronave era um jato da Embraer 190, de matrícula 4K-AZ65, e fazia parte da frota comercial da companhia Azerbaijan Airlines.

A aeronave estava em direção a Grozny, capital da região da Chechênia, no sul da Rússia, e levava 67 pessoas estavam a bordo, incluindo cinco tripulantes.

Houve um desvio na rota original e, segundo agências de notícias internacionais, o avião foi atingido pelas defesas antiaéreas russa em uma ação contra drones ucranianos.

No sábado (28), o presidente russo Vladimir Putin pediu desculpas neste sábado (28) ao presidente do Azerbaijão pelo “trágico incidente” ocorrido em seu espaço aéreo.

