Caixa paga hoje (14) auxílio emergencial para trabalhadores informais

Recebem o benefício nesta terça (14) os inscritos no Cadastro Único que não vão receber pela poupança digital

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta terça-feira (14), o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 para trabalhadores informais. Cerca de 9,4 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Beneficiários do Bolsa Família e os inscritos no Cadastro Único devem movimentar cerca de R$ 4,7 bilhões de reais até o fim desta semana.

Na semana anterior, os beneficiários que estão no Cadastro Único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família, e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa já foram contemplados com o pagamento no dia 09/04.

Calendário

Para organizar o pagamento, o Governo Federal estabeleceu três grandes grupos. Um deles é o de beneficiários do Bolsa Família que recebem pelo programa de transferência de renda menos que o auxílio emergencial.

Eles vão passar a receber os R$ 600, mas não necessitam entrar no aplicativo ou site nem fazer qualquer tipo de cadastro. Serão identificados automaticamente e receberão o pagamento conforme o calendário do Bolsa Família, ou seja, a partir do dia 16 de abril.

Os outros dois grupos, um formado por aqueles que estão no Cadastro Único do Governo Federal e o outro pelos trabalhadores informais, MEIs e contribuintes individuais do INSS que estão fora do Cadastro Único, vão receber duas parcelas em abril e a terceira em maio.

Aqueles no Cadastro Único que são correntistas do Banco do Brasil ou têm conta poupança na Caixa devem receber a primeira parcela nesta quinta-feira (09.04). O pagamento para os demais será no dia 14 de abril.

A segunda parcela será no fim de abril, entre os dias 27 e 30, dependendo do mês de aniversário da pessoa. A terceira e última parcela será quitada a partir de 26 de maio.

Calendário Geral

O auxílio emergencial será pago para trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs, conforme o calendário abaixo: Primeira parcela Pessoas que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal: quinta-feira (09);

Pessoas que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e não têm conta nesses bancos: a partir de terça-feira (14);

Trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único: em cinco dias úteis após inscrição no programa;

Beneficiários do Bolsa Família: últimos dez dias úteis de abril, seguindo o calendário regular do programa. Segunda parcela Pessoas que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: entre os dias 27 e 30 de abril;

Beneficiários do Bolsa Família: últimos dez dias úteis de maio, seguindo o calendário regular do programa. Terceira parcela Pessoas que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e trabalhadores informais inscritos no programa de auxílio emergencial: entr 26 e 29 de maio;

Beneficiários do Bolsa Família: últimos dez dias úteeis de junho, seguindo o calendário regular do programa. Saques da poupança digital Para evitar aglomerações nas agências, a Caixa estabeleceu um calendário para os beneficiários que quiserem sacar em dinheiro o valor depositado nas poupanças digitais abertas para os trabalhadores: 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

4 de maio – nascidos em setembro e outubro

5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

O que é o Auxílio Emergencial O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

