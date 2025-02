‘Buiu a Bonita’ morre após ser atropelada duas vezes em avenida de Manaus

‘Buiu a Bonita’ tinha mais de 12 mil seguidores no Instagram e compartilhava conteúdos de humor em sua rede social

Manaus- Uma mulher trans, identificada apenas como Deusimar, conhecida como ‘Buiu a Bonita’ morreu na noite deste sábado (8), após ser atropelada duas vezes na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, um carro de modelo não identificado, atropelou ‘Buiu’ que foi arremessada na pista. Em seguida, a vítima foi atropelada novamente por outro veículo modelo Honda Civic, que passou por cima do corpo espalhando massa encefálica pela via.

Ainda segundo as informações, os motoristas dos dois veículos não pararam no local para prestar socorro a vítima. ‘Buiu a Bonita’ tinha mais de 12 mil seguidores no Instagram e compartilhava conteúdos de humor em sua rede social.

A Polícia Civil deve investigar o caso para localizar os envolvidos no atropelamento. O corpo da mulher trans foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Da Redação Portal d24am