Brasil goleia Japão e está nas semis da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Jogando um futebol envolvente, time treinado por Wilson Saboia liquidou a fatura no primeiro tempo
Filipinas – A Seleção Feminina de Futsal goleou o Japão por 6 a 1, na PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. Com o resultado, o Brasil está classificado para enfrentar a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de Futsal. A partida será na sexta-feira (5), às 9h30 (horário de Brasília). A outra semifinal terá o confronto entre Argentina e Portugal, também na sexta-feira, às 7 horas.
O primeiro tempo da partida foi uma demonstração da superioridade brasileira no Mundial. Jogando por música, o time de Wilson Saboia desfilava passes precisos, dribles, aproximação e movimentação intensa. E já aos quatro minutos a superioridade se traduziu em gol, em bela jogada da pivô Ana Luiza, que Emilly, melhor jogadora do mundo, completou para o gol.
Cinco minutos mais tarde, o segundo: Amandinha passou com velocidade e talento pela esquerda, driblou e encontrou Ana Luiza, que só precisou empurrar para o gol vazio para ampliar.
E aos 11, o terceiro: a bola passeou de pé em pé passando por todas as jogadoras brasileiras, que concentraram o time na esquerda e deixaram o espaço vazio para Emilly atacar. A camisa 9 encher o pé, de direita, e venceu a goleira japonesa.
O quarto veio dos pés de Vanin, que infiltrou pela esquerda, “penteou” a bola e chutou de esquerda, com pouco ângulo, e achou um espaço entre a goleira e a trave. Logo em seguida, Luana interceptou um passe no meio e passou para Natalinha. A defesa japonesa bloqueou a primeira tentativa da camisa 13, e na segunda Natalinha mandou na trave. Na sobra, Luana completou para o gol e marcou o quinto.
Na segunda etapa, o Brasil tirou o pé do acelerador e controlou o jogo, fazendo o ponteiro girar. O Japão se animou e passou a atacar com a goleira-linha, procurando abrir mais espaços na defesa brasileira – mas expondo o gol vazio, que Vanin e Emilly tentaram aproveitar.
Mas a estratégia oriental deu resultado: Melz descontou para a alegria japonesa – que durou pouco, já que três minutos Emilly marcou seu terceiro e fechou a conta.
Com informações da Assessoria Portal d24am