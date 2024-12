Braga Netto é preso pela PF por obstrução à Justiça

Manaus – No Dia D de Mobilização nacional contra a dengue, neste sábado (14), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), fortalece a importância da prevenção à dengue, além de outras arboviroses, e divulga boletim epidemiológico atualizado das arboviroses no Estado. Conforme o boletim, de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2024, foram registrados 7,2 mil casos confirmados de dengue, 27 casos confirmados de chikungunya, 76 casos confirmados de zika, 3,1 mil de Oropouche e 124 de Mayaro.

O fortalecimento da prevenção à dengue é realizado ao longo de todo o ano, junto às secretarias municipais de saúde, sendo intensificado entre o último trimestre do ano e o fim do primeiro semestre do ano seguinte, período sazonal para arboviroses no Amazonas que coincide com o inverno amazônico.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a campanha é importante para que deixe o cidadão em alerta, retirando objetos com água parada em casa, assim como também orienta as equipes das unidades para rápida identificação da dengue. “Precisamos que todos tenham consciência que, para eliminar a dengue, é necessário o empenho de todos”, disse.

A prevenção da dengue concentra-se, principalmente, na eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, assim como de zika e chikungunya. “Orientamos a toda a população para que descartem recipientes que acumulam água e não deem espaço para o mosquito se proliferar. A prevenção contra a dengue é uma ação coletiva”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

O boletim “Situação Epidemiológica das Arboviroses no Amazonas: Comparativo de Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche e Mayaro entre 2023 e 2024” também enfatiza a importância da prevenção e que as equipes de saúde estejam sensíveis à identificação de casos suspeitos e capacitados para notificação, monitoramento, investigação de casos, fortalecimento dos serviços laboratoriais com garantia de insumos, além de mobilização social.

Campanha de educação em saúde

No enfrentamento à dengue, a FVS-RCP atua na coordenação do Programa Estadual de Arboviroses junto aos 62 municípios do Amazonas, fortalecendo as estratégias de prevenção e manejo clínico da doença em parceria com as secretarias municipais de saúde. A educação em saúde é um dos itens de prevenção que são trabalhados.

No dia 23 de novembro, a SES-AM, por meio da FVS-RCP, antecipou o Dia D contra a Dengue no Amazonas, durante a 18ª edição do Programa Governo Presente, em Manaus. “Estamos alinhados com a campanha nacional de prevenção à dengue e, no Dia D, fortalecemos o tema ‘Tem 10 minutinhos?’ para mobilizar a população para a eliminação de criadouros”, destacou o diretor de Vigilância Ambiental da FVS-RCP, Elder Figueira, referindo-se à rotina semanal de verificação para eliminação de criadouros.

Sintomas

A campanha nacional contra a dengue segue na segunda fase voltada para a atenção aos sintomas da dengue que geralmente surgem entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado e podem variar de leves a graves.

Os sinais mais comuns incluem: febre alta de início abrupto, dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos; dores musculares e nas articulações, diarreia, náuseas e vômitos, dor nas costas, manchas vermelhas na pele (exantema) e conjuntivite (olhos vermelhos).

Em caso de suspeita de dengue, a FVS-RCP orienta buscar um serviço de saúde mais próximo para atendimento médico.

Prevenção à dengue

Além da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, as medidas de prevenção da dengue concentram-se na proteção contra picadas. Entre as orientações destacadas estão: eliminar recipientes que acumulam água parada, tampar caixas d’água, manter calhas limpas e utilizar telas em janelas e portas. Pequenas ações realizadas pela população podem fazer uma diferença no enfrentamento à dengue.

