Nesta última quarta-feira (21), o CEO da Tesla publicou uma mensagem no Twitter sobre o possível novo recorde que o Bitcoin atingirá em poucos dias, caso chegue ao valor US$ 69 mil. O tuíte foi publicado logo antes do Bitcoin atingir o maior valor da história até o momento, registrando US$ 67 mil.

Na publicação, Musk divulgou um meme que exibe valores recordes para as moedas Ethereum e Bitcoin, sugerindo que elas devem atingir o ATH (All-time high ou, em português, ‘valor mais alto de todos os tempos’) em breve.

Atualmente, a Tesla possui cerca de 43 mil bitcoins, que valem aproximadamente US$ 2,8 bilhões de todo o fornecimento circulante da moeda, o que rendeu lucros bilionários para a companhia. A aposta nas criptomoedas e as constantes postagens de Elon Musk sobre o tema tornaram o executivo um alvo recorrente em golpes envolvendo a tecnologia.

Crescimento sem previsão de queda

Apesar de sofrer com restrições na China, o Bitcoin segue em uma fase de alta. Especialistas acreditam que a moeda deve atingir o valor histórico de US$ 80 mil em breve. Em médio a longo prazo, o valor pode ultrapassar US$ 160 mil por uma única unidade da criptomoeda.

Um dos motivos para a animação do mercado são as ETFs de Bitcoin, que podem trazer mais respeito e confiabilidade ao mundo das criptomoedas no mercado financeiro tradicional.

amazonianarede

tecnomundo