Bilionário que investe no Cruzeiro confirma presença em jogo decisivo

João Adibe, dono da Cimed, confirma que acompanhará presencialmente a final da Copa Sul-Americana, no Paraguai

Paraguai- O Cruzeiro terá um torcedor especial na final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, no Paraguai. O bilionário João Adibe marcará presença no duelo decisivo da Raposa. Proprietário da farmacêutica Cimed, uma das patrocinadoras do clube, Adibe confirmou sua ida ao Paraguai. A presença, aliás, foi oficialmente divulgada na agenda do empresário.

“Estarei pessoalmente na grande final da Copa Sul-Americana com o nosso Cruzeiro. Se Deus quiser, vamos trazer esse título não só para Minas, mas para o Brasil inteiro. Bora lá”, declarou Adibe à ‘Itatiaia’.

A Cimed é parceira do Cruzeiro desde 2022, quando Ronaldo Fenômeno era o proprietário da SAF celeste. Em 2024, Adibe ampliou o patrocínio e incluiu a marca Lavitan no uniforme. O contrato entre as partes vai até 2026.

O Cruzeiro entra em campo para a decisão da Sul-Americana contra o Racing neste sábado (23), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. A partida começa às 17h (de Brasília).

