Betânia é o único filme brasileiro competindo no maior festival da Índia

Longa de Marcelo Botta estará no 55º IFFI, que acontece em Goa de 20 a 28 de Novembro

São Paulo – Produzido pela Salvatore Filmes, “Betânia”, longa maranhense que marca a estreia de Marcelo Botta, será exibido em competição no 55o IFFI – International Film Festival of India, considerado o maior e mais importante festival da Índia. Este será o único longa brasileiro na mostra competitiva, que inclui outros 21 longas, e concorre na categoria Melhor Filme de Estreia, como no Festival de Berlim, no qual o filme fez sua première mundial, e foi aplaudido de pé com todas as sessões esgotadas.

“Estar competindo no maior festival da Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, é algo que pode impulsionar a carreira do filme no mercado asiático. É claro que isso nos anima demais.” pontua o produtor Gabriel Di Giacomo.

Já no dia 8 de dezembro, “Betânia” será exibido no Pará. O longa faz parte da itinerância da 48a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, e terá sessão no Cine Líbero Luxardo, às 18h40min.

Depois do sucesso na Berlinale, em fevereiro, o longa passou por mais de 20 festivais em 15 países de três continentes, incluindo eventos de peso no cenário internacional, como: Guadalajara, Leeds, Toulouse, Festival do Rio, Mostra de SP e o Malaysia International Film Festival, no qual “Betânia” recebeu o prestigiado troféu New Hope Award que abriu as portas do mercado asiático para o longa brasileiro e, desde então, o filme já esteve em Taiwan, Macau e, agora, se prepara para a premiere na Índia.

O IFFI tem uma grande cobertura da mídia Indiana e internacional. Os indicados foram destacados em matéria na Variety e as cerimônias de abertura e encerramento serão transmitidas na TV aberta da Índia, alcançando centenas de milhões de pessoas.

“Quando fomos premiados na Malásia, a presidente do Júri, a atriz indiana Suhasini Maniratnam, mencionou que Betânia fez ela perceber que Brasil e Índia tinham muito mais semelhanças do que ela imaginava. Betânia se passa em um povoado dos Lençóis, mas fala de coisas que são muito comuns aos países de todo o Sul Global.” observa o cineasta Marcelo Botta que, essa semana, encontra-se na Espanha, onde Betânia também compete no Festival de Huelva.

Somente no mês de novembro, o filme passou por festivais no Reino Unido, Alemanha, Tchéquia, Noruega e Espanha, de onde Botta seguirá para a Índia. Em Goa, “Betânia” terá duas exibições, a estreia indiana será no dia 26 e terá uma segunda sessão no dia 27. A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de novembro.

Ambientado nos Lençóis Maranhenses, que esse ano foi reconhecido como patrimônio natural da humanidade, o filme Betânia se destaca por mesclar comédia e drama no retrato de uma matriarca e sua família, tratando de temas sociais e ambientais, sempre com muita música e exalando maranhensidade. O longa é uma homenagem ao povoado que dá título ao filme, e é também uma exaltação a rica cultura do Maranhão, trazendo em sua trilha sonora o Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioula e o Reggae Remix, gêneros tão populares no estado conhecido como a Jamaica Brasileira.

A estreia nacional de Betânia aconteceu em 14 de junho no encerramento do festival Guarnicê de Cinema, onde o Teatro Artur Azevedo ficou completamente lotado e teve seus ingressos esgotados em menos de meia hora. A estreia no circuito comercial será em 2025.

As filmagens foram realizadas em Santo Amaro do Maranhão e teve diárias adicionais em São Luís e Barreirinhas. O elenco é 100% maranhense e conta com nomes como: Diana Mattos, que recebeu a Menção Honrosa como Melhor Atriz no Festival do Rio; Nádia D’Cássia, Caçula Rodrigues e Ulysses Azevedo, esses três também indicados como atores coadjuvantes no Rio; Michelle Cabral e Rosa Ewerton Jara, ambas indicadas como atriz coadjuvante na Malásia; a artista pop Enme Paixão, o comediante ludovicense Vitão Santiago e o Mestre Tião Carvalho, que – além de ter sido indicado como melhor ator no Festival do Rio – também assina diversas músicas que compõe a tão elogiada trilha sonora de Betânia.

O filme é uma produção da Salvatore Filmes com coprodução do Canal Brasil e distribuição da O2 Play. Em sua jornada pelos festivais, Betânia recebeu apoios importantes do Projeto Paradiso, SP Cine, Creative SP e da Embaixada do Brasil da Alemanha. Ainda na etapa de primeiro corte, o filme recebeu três prêmios no Ventana Sur de Buenos Aires, evento que projetou a carreira internacional antes mesmo do filme estar finalizado.

Acompanhe a jornada de “Betânia” em festivais em todo o mundo no instagram @betaniafilme.

Sinopse

Lençóis Maranhenses, 2024. Depois de perder seu marido, a parteira Betânia se muda para o lugar onde nasceu mas jamais habitou. Empurrada pelo som ancestral do Bumba Meu Boi e pela força das mulheres do povoado, Betânia e sua família tentam renascer enquanto a tradição e a modernidade se chocam.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am