Beraldo é convocado para a Seleção Brasileira para o lugar de Bremer

Jogador do PSG foi chamado nesta quinta-feira (3) para o lugar do zagueiro Bremer, cortado por lesão

Rio de Janeiro – O zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, foi convocado nesta quinta-feira (3) para a Seleção Brasileira, que enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ele vai substituir Bremer, zagueiro da Juventus, da Itália. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante partida nessa quarta-feira (2) contra o Red Bull Leipzig, da Alemanha, pela Liga dos Campeões da Europa.

“Lamentavelmente tivemos a notícia da séria lesão com o atleta Bremer, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, consideração, carinho e a torcida, para que retorne o mais rápido possível. Para seu lugar, estamos convocando Beraldo, do PSG”, anunciou o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Jr.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP).

Veja os convocados:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Guilherme Arana – Atlético-MG

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo – PSG

Éder Militão – Real Madrid

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Rodrygo – Real Madrid

ATACANTES

Endrick – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Vinicius Júnior – Real Madrid

Gabriel Martinelli – Arsenal

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am