BBB 23 : Prêmio da edição pode superar R$ 2,5 milhões; entenda dinâmica

A 23ª edição do Big Brother Brasil terá o maior prêmio da história do reality show. Na noite desta terça-feira (24/1), o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da edição, o chamado ‘Modo Stone’ que poderá fazer o vencedor levar um prêmio de mais de R$ 2,5 milhões.

Nesta edição, o prêmio começa no valor de R$ 1.550.000 — referente ao valor do prêmio atual somado a um bônus de R$ 50 mil.

A cada paredão, três participantes serão sorteados para fazer um palpite sobre o eliminado da semana. Se o competidor acertar, um valor de R$ 20 mil é somado ao prêmio final.

“Este ano o BBB vai ter o maior prêmio da história, ninguém sabe o valor exatamente, mas já é o maior da história. O prêmio começa com R$ 1,5 milhão depositados pela Stone mais um bônus de R$ 50 mil que a Stone também está dando nesta semana. E vocês vão poder ajudar a aumentar o valor do prêmio. Hoje, a gente vai sortear três pessoas para dar um palpite. O palpite é o seguinte: Quem sai no Paredão de hoje? Gustavo e Key ou Marília e Fred? Hoje, a cada palpite certo, o prêmio do BBB 23 ganha mais R$ 20 mil da Stone”, explicou Tadeu.

Nesta terça-feira, os participantes Aline Wirley, Cristian e Tina foram sorteados e todos apostaram que a dupla Marília e Fred serão os eliminados — os dois disputavam o paredão contra Key Alves e Gustavo.

Como os dois realmente perderam o paredão — e agora vão para o quarto secreto disputar a chance de voltar para o game — mais R$ 60 mil foram adicionados ao prêmio, que subiu para R$ 1.610.000.

Correio Braziliense

https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/01/5068667-bbb23-premio-da-edicao-pode-superar-rs-25-milhoes-entenda-dinamica.html