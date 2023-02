BBB 23 : Key Alves diz que affair com Piquerez terminou após confissão sobre Veiga

A jogadora de vôlei, Key Alves, revelou como seu affair com Joaquín Piquerez, do Palmeiras, terminou.

Em uma conversa dentro da casa do Big Brother Brasil, a atleta contou que o rompimento aconteceu após ela dizer que ficaria com Raphael Veiga, companheiro de time do lateral.

“Eu não sabia que eles jogavam no mesmo time, foi um cara aleatório que me mostraram. E eu não falei só sobre ele [Veiga], falei sobre o Neymar, falei de um monte de gente. Ele [Piquerez] podia ter ficado puto com todos, mas ficou puto com esse, porque era amigo dele, só que eu não sabia. Se eu soubesse não teria falado”, disse Key.

“Minha irmã acabou comigo, falou: ‘Você é muito burra'”, completou. A irmã gêmea de Key, Keyt, é namorada de Fabinho, meio-campista do Palmeiras e companheiro de Piquerez e Veiga.

Durante o program ‘The Noite’, o apresentador Danilo Gentili mostrou algumas fotos de atletas —brasileiros e estrangeiros— e pediu para Key Alves listar quais deles fariam sucesso no OnlyFans.

Ao mostrar a foto co camisa 23 do alviverde paulista, a jogadora de vôlei não poupou palavras: “Deveria [estar no OnlyFans]. Ele é conhecido, né? Ele é um jogador muito bonito. Eu pagaria bastante”.