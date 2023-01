BBB 23: Jornalista critica Gabriel Santana, diz que brother “está atuando o tempo todo” e expõe opinião sincera sobre o eterno Mosca de Chiquititas

O jornalista expôs suas impressões iniciais sobre o eterno Mosca de Chiquititas

Gabriel Santana, participante do BBB 23 (Big Brother Brasil), foi alfinetado por Chico Barney. Em sua coluna no UOL Splash, o jornalista expôs as impressões iniciais sobre o artista e afirmou que o eterno Mosca de Chiquititas “está atuando o tempo todo” na casa mais vigiada do país.

Sincerão, o comunicador disse que o ator supostamente procura significados ocultos para tudo. “O jovem ator é extremamente artista. E agora está atuando o tempo todo como se estivesse em uma dinâmica de RH, sempre buscando significados ocultos em cada bobagem do confinamento, além de lições para postergar o final da odisseia terrestre. O programa começou há pouquíssimo tempo, tanta intensidade parece desespero”, analisou.

Chico ainda alfinetou Gabriel Tavares e escreveu que o ex-Casa de Vidro entrou no reality show para “tentar fazer cosplay de ex-BBB”, em referência à admiração do modelo por Felipe Prior. Cristian também foi alvo de críticas e acabou sendo chamado de “mala sem alça”.

Em contrapartida, Barney colocou Bruna Griphao, Key Alves e Fred Nicácio na lista de confinados “legais”. Para ele, a atriz parece ser “bagaceira” (positivamente), enquanto a jogadora de vôlei é “bem-humorada e esperta”. Por fim, aposta na “personalidade extravagante” do médico.

