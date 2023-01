BBB 23 : Cezar recebe conselho de Bruna Griphao sobre Tina

Bruna Griphao entra no Quarto Fundo do Mar do BBB 23 e ouve Cezar ainda desabafando sobre a situação com Tina no Jogo da Discórdia.

A atriz resolve aconselhar o enfermeiro: “Se você tivesse falado do embate de vocês, da situação de vocês, de tudo o que aconteceu, seria massa. Totalmente massa. O que pegou para ela o negócio da peruca… Entendo que você ficou chateado… entendo que o seu jeito é de emprestar as coisas, mas não é o jeito da Tina, entendeu?”.

A sister ressalta que a desculpa dele de ter dado a plaquinha de bomba para a modelo não fez sentido. “Se você tivesse chegado e falado: ‘a gente teve os problemas e eu não tenho mais ninguém para dar’. O Cristian ia me dá (a plaquinha), mas a gente se deu bem essa semana…. É o jogo, a gente tem que dar para alguém, não tem o que fazer. Se pudesse não dar para ninguém, não dava para ninguém. Ficava todos os 22 aqui para sempre, a gente curtia uma viagem muito irada de três meses, e ninguém levava o prêmio”, diz.

Gshow

