BBB 23 : Cezar, Domitila ou Gabriel? Quem deve sair no 2º paredão ?

O segundo paredão do BBB 23, da Globo, está formado! Nesta semana, Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel Tavares estão na berlinda e disputam a preferência do público. Um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira (31)

Entenda a formação do paredão

Ricardo, ou Alface, venceu a Prova do Anjo da semana e imunizou Tina. Líder da semana, Antonio Cara de Sapato indicou Cezar para o paredão. . Em consenso com outros brothers mais cedo, o líder da semana decidiu indicar o enfermeiro para a berlinda. No contragolpe, Cezar escolheu Gabriel.

O líder também arrematou o Poder Curinga e, além de uma indicação, também pôde tirar MC Guimê, um dos mais votados pela casa do Paredão. Com a saída do cantor do paredão, Cristian, terceiro participante mais votado pela casa, foi parar na berlinda.

Prova bate e volta

Gabriel, Domitila e Cristian disputaram a prova bate e volta que exigia memória e sorte. Cristian venceu a prova bate e volta.

