BBB 23 : Bruna desrespeita regra e toma punição pesada

Bruna Griphao descumpriu uma regra do BBB 23 durante a manhã desta quinta-feira (2) e tomou uma punição pesada. A atriz deixou de gravar seu raio-x e dar emojis aos colegas no queridômetro por dormir demais e perdeu 500 estalecas, que é o valor máximo de um castigo do tipo no programa.

Todas as manhãs, os participantes têm um tempo determinado para se organizarem e gravarem o raio-x, que é um tipo de recado ao público. Eles também precisam distribuir as carinhas amistosas ou não aos outros confinados. A atividade é obrigatória.

Se alguém não entra no confessionário até o cronômetro ser zerado, automaticamente leva uma punição. Bruna dormiu demais após a festa e não foi chamada pelos colegas para gravar a mensagem de vídeo, e um sinal avisou que, por causa disso, ela havia perdido 500 estalecas.

A atriz sequer acordou com o sinal e ainda não sabe que está um pouco mais “pobre” no programa. Diante da indiferença da artista, a voz falou com a casa. “Atenção, Bruna: Você não fez o raio-x. Menos 500 estalecas”, disse o recado. Mesmo assim, ela seguiu deitada e de olhos fechados. Os participantes que ouviram não fizeram qualquer comentário.

As estalecas são a moeda do Big Brother Brasil, usadas principalmente para comprar comida no mercado. Quanto menos estalecas, menos alimentos o grupo VIP ou Xepa consegue comprar. Este ano, a moeda também passou a ser usada no leilão do poder coringa, que mexe com o paredão.

Outras falhas que podem levar os participantes a perderem estalecas são: falar sem microfone, danificar o aparelho com água ou de alguma outra maneira e não atender imediatamente aos pedidos da voz do Big Boss, por exemplo.

