Bacci cria muralha intransponível para Datena no SBT

O apresentador Luiz Bacci assegurou uma frente bastante confortável para a Record durante a estreia de José Luiz Datena à frente do Tá na Hora, do SBT, na segunda (10). O Cidade Alerta chegou a dar mais do que o dobro da audiência do principal concorrente –assegurando a vice-liderança em um horário no qual apenas a Globo não se dedica a programas policiais.

De acordo com dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o Cidade Alerta obteve a sua maior vantagem das 18h30 às 19h45, quando exibiu parte de sua edição local para a Grande São Paulo.

A atração apresentada por Bacci marcou 8,2 pontos, contra 3,4 de Datena. Joel Datena ficou em quarto lugar no Ibope, com 3,0 na mesma faixa.

Os resultados são ainda mais expressivos ao se considerar que Bacci pega a programação vespertina da Record justamente no momento em que a distância para o SBT é mais estreita. A reprise de O Rico e Lázaro até cumpre a função de manter a vice-liderança, mas já levou beliscões do Fofocalizando.

Entretanto, a Record vai gradativamente fazendo os principais concorrentes comerem poeira assim que o Cidade Alerta começa.

Bacci deu um salto de 44% em relação ao folhetim de Paula Richard, ampliando essa vantagem em mais 18,4% com o início da edição local.

Com isso, o Cidade Alerta se tornou fundamental para levantar o horário nobre da Record, que vive ótima fase com os bons resultados do Jornal da Record e da novela turca Força de Mulher. Até mesmo a reprise de Gênesis está em uma curva ascendente nas últimas semanas.

Missão: Impossível?

Em uma estreia difícil, Datena conseguiu uma vitória sobre a Band de virada. A performance já é melhor do que a de Marcão do Povo, que havia virado freguês do Brasil Urgente. Os números, porém, não foram tão expressivos assim quanto o SBT esperava.

O projeto de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos (1930-2024) e atual presidente da emissora, é voltar a competir com a Record pelo segundo lugar do Ibope. Essa meta atualmente parece impossível durante a semana e só tem um respiro aos domingos –dia em que o Show do Milhão já chegou a dar sustos até na Globo.

amazonianarede

Noticias Da TV