Atenção, motoristas: trânsito na zona oeste terá operação para meia maratona

O IMMU montará desvios e interdições nas avenidas Coronel Teixeira, do Turismo e Santos Dumont

Manaus – Os motoristas que pretendem trafegar pela zona oeste de Manaus neste domingo (7) precisam ficar atentos e planejar bem suas rotas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai montar uma operação de trânsito para garantir a segurança de atletas que participarão da “Meia Maratona Desafio 30”.

A mobilização das equipes começa de madrugada, a partir das 2h, com o isolamento de faixas e o balizamento das pistas. A largada da corrida está prevista para as 5h, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra.

A recomendação principal é que os condutores evitem as regiões que servem de rota para as provas de 6km, 10km, 21km e 30km. O fluxo de veículos será impactado nos trechos da Avenida Coronel Teixeira (Ponta Negra); Avenida do Turismo; Avenida Santos Dumont e Estrada do Tarumã.

Como funcionará o esquema de trânsito

Para mitigar os impactos no tráfego, o IMMU escalará agentes de trânsito em pontos estratégicos ao longo de todo o trajeto. Eles serão responsáveis por realizar interdições temporárias, organizar desvios e orientar os motoristas sobre os caminhos livres. As equipes também vão monitorar o acesso dos moradores às áreas adjacentes ao circuito.

“Pedimos que os motoristas tenham atenção redobrada ao passar pela Ponta Negra e áreas próximas, respeitando rigorosamente a sinalização e as instruções dos agentes”, alerta o instituto.

Liberação gradativa

A prefeitura orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas para evitar retenções nas proximidades do evento. A operação especial e os bloqueios nas vias continuarão ativos até o término da competição. A liberação das pistas ocorrerá de forma gradativa, logo após a dispersão total e segura dos corredores.

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Com informações da Assessoria Portal d24am