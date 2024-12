Assaltantes de shopping compraram passagens aéreas para fugir do AM

Seis foram presos; ação coordenada também resultou na apreensão de cinco armas de fogo

Manaus- Seis homens foram presos suspeitos de envolvimento no assalto à loja de um shopping localizado na zona centro-sul de Manaus. O crime aconteceu no último sábado (14). Segundo a polícia, os suspeitos já haviam comprado passagens aéreas para deixar o Estado.

A ação executada pela Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), também resultou na apreensão de cinco armas de fogo, além dos objetos recuperados no mesmo dia, como relógio e joias roubados pelos suspeitos.

Prisões

O primeiro infrator, de 31 anos, foi preso ainda no dia do crime pelo efetivo de novos soldados da corporação, que integra a Operação Natal, lançada pela Polícia Militar no início do mês de novembro nas áreas comerciais da capital.

Na segunda-feira (16), os policiais realizaram a prisão de outros três infratores, de acordo com os agentes, os suspeitos estavam escondidos em um sítio.

Na quarta-feira (18), o suspeito Cláudio Vítor da Silveira, foi morto em confronto com policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Segundo o delegado da Core, Juan Valério, outro envolvido também foi preso na quarta-feira, suspeito de ajudar na fuga de Cláudio Vítor.

Na manhã desta quinta-feira (19), o sexto infrator, identificado apenas como Joel, foi preso suspeito de ajudar na logística de fuga dos assaltantes.

Investigação

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, afirmou que as investigações ainda estão em andamento. Segundo ele, o crime foi cuidadosamente orquestrado, e os criminosos já haviam adquirido passagens aéreas para deixar o Estado.

“A nossa investigação ainda não terminou, porque, enquanto houver a possibilidade de mais pessoas dando apoio ou colaborando para que esses criminosos tentassem fugir, nós não vamos descansar até que elas sejam presas. Foi um crime orquestrado, que foi frustrado devido à intervenção rápida da Polícia Militar e da Polícia Civil”, afirmou o delegado.

Segundo Fraga, todos os indivíduos têm passagem pela polícia, além de mandados em aberto, um por organização criminosa e outro por roubo majorado. Os suspeitos vão responder por roubo triplamente majorado, com emprego de arma de fogo, com o uso de agentes e restrição de liberdade, além do uso de documento falso, entre outros.

Da Redação com Assessoria Portal d24am