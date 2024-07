Arena da Amazônia recebe 3B e Mixto pelo Brasileirão Feminino Série A2

O clube amazonense 3B precisa de uma vitória simples para garantir a vaga

Manaus – A Arena da Amazônia recebe, no domingo (7), às 15h30, a disputa entre 3B da Amazônia e Mixto (MT), pelo jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Série A2 Feminino. O time amazonense, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, precisa de uma vitória simples para garantir vaga na elite do futebol.

“Queremos convocar toda a população de Manaus, principalmente as mulheres, para prestigiar na Arena da Amazônia essa grande partida. Isso mostra o comprometimento do Governo do Estado com o futebol feminino, já que Manaus foi escolhida para ser, também, sede da Copa do Mundo de 2027. E com investimentos do governador Wilson Lima, após quatro anos, o Amazonas pode voltar para elite do futebol brasileiro na Série A1”, ressaltou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O representante amazonense chega forte para o confronto após conquistar um empate sem gols no jogo de ida na casa do adversário. Para a partida de volta, quem vencer, conquista o acesso à Série A1, caso termine empatado novamente a decisão da vaga será nos pênaltis.

No Campeonato Brasileiro Séries A3 e A2 Feminino, com apoio do Governo do Amazonas, o 3B da Amazônia foi beneficiado com isenção para a utilização das praças esportivas, além de investimentos que alavancaram o clube a competições estaduais e nacionais.

Para o duelo decisivo, a partida na Arena da Amazônia tem entrada gratuita.

