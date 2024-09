Após ser despejado, Mario Gomes desabafa: Estou na rua, debaixo da ponte

Mário Gomes foi despejado de sua mansão onde morava com a esposa e dois filhos desde 2002 no condomínio da Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora, nesta segunda-feira, dia 16, conversou com o Extra e desabafou sobre a situação que enfrenta.

Segundo o veículo, o imóvel foi para leilão para pagar as antigas dívidas que o ator tinha com costureiras de uma confecção que o artista tinha no Paraná. A casa de frente para o mar foi avaliada em mais de 20 milhões de reais e vendida por 720 mil reais. Agora, Mario lamenta não ter onde morar.

– Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. É uma dor imensa, um sentimento absurdo. Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte.

O ator contou que deixou alguns pertences na casa de amigos e vizinhos, mas não tem mais acesso ao imóvel. A batalha judicial teve início em 2007, quando Mario já havia se desfeito da fábrica, mas ficou devendo o salário de 84 funcionárias.

À época, o valor era de 923 mil reais no total. Sem pagar, em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse a leilão. Além disso, Gomes tinha outra dívida de 100 mil reais por não pagar o IPTU.

No momento, Mário está ficando na casa da filha mais velha, na Barra da Tijuca. Ele é pai de quatro crianças e está afastado da televisão desde 2018, quando fez sua última aparição na novela Tempo de Amar.

amazonianarede

Estrelando Da Redação